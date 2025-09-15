Instituto volvió a ganar luego de 6 partidos

Córdoba. En Alta Córdoba hubo alegría y alivio para el local. La visita, en cambio, se fue con bronca. Instituto rompió una racha de seis partidos sin victorias con un 2-0 ante Argentinos Juniors luego de dos penales sancionados por el árbitro Nasareno Arasaque.

El primer grito llegó en el cierre del primer tiempo, cuando parecía que nada iba a mover el cero. Sebastián Prieto forcejeó en el área con Nicolás Cordero y, de inmediato, Arasa señaló el punto blanco. El Bicho no lo podía creer y, a pesar de las protestas, nada cambió la decisión del hombre de negro. Alex Luna tomó la pelota, respiró hondo y fusiló al medio del arco, dejando al Ruso Rodríguez sin chances y a la Gloria con un festejo que sacudió las tribunas.

El complemento fue un ida y vuelta. Argentinos buscó con más empuje que claridad, mientras que Instituto se aferró a la ventaja que lo acercaba a la victoria que no lograba en seis fecha. La tarde, sin embargo, tenía reservado un desenlace todavía más caliente.

En tiempo de descuento, una caída en el área volvió a convencer al árbitro, que otra vez apuntó al manchón. El grito desesperado de los jugadores del Bicho no detuvo el silbato. Con frialdad, Gastón Lodico ejecutó y sentenció el 2-0 que desató la locura en las tribunas y el desconsuelo visitante.

Ahora, Argentinos deberá pensar en Banfield, su próximo rival, mientras que Instituto hará lo propio con Godoy Cruz, a quien visitará en Mendoza.