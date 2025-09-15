Maligno Torres: oro panamericano para el campeón cordobés

El cordobés José “Maligno” Torres Gil volvió a ratificar su condición de referente del BMX Freestyle argentino y continental. Luego de consagrarse campeón olímpico en París 2024, el ciclista sumó un nuevo logro al quedarse con la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle Park 2025, disputado en Lima, Perú.

Con una rutina impecable, Torres alcanzó los 92.00 puntos que lo colocaron en lo más alto del podio de la final masculina. Su presentación, cargada de maniobras de gran dificultad, precisión y estilo, le permitió superar a representantes de Brasil, Chile, Colombia y Perú, consolidando una vez más su liderazgo en la disciplina.

El certamen se desarrolló en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, bajo la organización de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci).

La competencia reunió a los mejores riders del continente y funcionó como un escenario clave de preparación con vistas al próximo ciclo olímpico.