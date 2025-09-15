Rally Provincial: Echeverría ganó su mejor carrera y Klus triunfó en RC2N

Por Santiago Carreño



Con un clima similar a la jornada sabatina, se inició ayer el segundo día de competencia del Rally Provincial en Villa María.

El primer tramo unía Circunvalación con Ruta 14 donde el piloto de Villa Nueva Hernán Echeverría establecía el mejor registro, superando a Germán Hubmann por 1.8s y a Santiago Baldo por 2.6s, mientras Luis Arceluz sufría un retraso de 20.2s.

El segundo sector se disputó entre Sanabria y Ruta 158 y nuevamente Echeverría era el más rápido superando a Hubmann por solo 0.2s y a Baldo por 5.1s, Arceluz perdía más de 3m, alejándose de la punta.

Gerardo Klus navegado por su hija Virginia, volvió al triunfo en RC2N.



La novedad de la prueba llegaría en el tramo de Villa del Sur-Villa Nueva, donde Echeverría como local marcaba lo mejor frente a un recuperado Arceluz por 0.9s, Baldo se retrasaba 42.2s por la rotura de un semieje y Hubmann abandonaba por rotura de radiador.

Completada la primera vuelta, antes de repetir los mismos tramos, Hernán Echeverría lideraba la competencia con Antonio Carrera como escolta a 38.6s, tercero quedaba Santiago Baldo a 1m05.6s, cuarto Fernando Alvarez Castellano a 1m19.2s y quinto David Zille a 1m49.4s.

Ignacio Fotheringham debió trabajar mucho por esta victoria en Maxi rally, tras dura lucha con Elder Tasca.



En Maxi Rally Elder Tasca superaba a Ignacio Fotheringham por 3.8s, en RC2N Gerardo Klus seguía adelante con Rubén Del Campo como escolta a 26.7s, en RC2S Carlos Maggi superaba a Alexis Rodríguez por 15.0s, en RC5 Juan Manuel Paisa adelante con Mauro Cravero a 3.3s, en RC6 Rolando Nardi con Mariano Real a 18.7s, en N1 Agustín Barrandeguy superaba a Valentín Larrosa por 5.1s, la clase N2 mostraba al local Renato Marchetto superando a Mario Matelica por 38.5s y en N3 Ignacio Anselmi seguido de Damián Ibarra por 8.5s

Reiniciada la prueba luego del Parque de Asistencia, Santiago Baldo se impuso en el tramo de Circunvalación descontando 1.8s a Echeverría quien administraba la diferencia, mientras en Maxi Rally, Fotheringham recuraba el primer lugar por 0.3s sobre Tasca. Baldo y Echeverría se repartieron los dos últimos tramos y Antonio Carrera completaba la prueba para finalizar como escolta del ganador.

Primera victoria para Hernán Echeverría en la clase R5 y en la general de los cómputos, lograda en su pago Villa Nueva para alegría de sus vecinos.

Ignacio Fotheringham se impuso en Maxi Rally, Gerardo Klus en RC2N y Carlos Maggi en RC2S.



Clasificación General

Posición Pilotos Vehículo Clase Tiempo / Diferencia 1 Echeverría-Falistocco Skoda Fabia R5 50m00.8s 2 Carrera-Carrera Skoda Fabia R5 a 49.6s 3 Baldo-García Hyundai i20 R5 a 1m05.1s 4 Alvarez C-Monasterolo Hyundai i20 R5 a 2m17.3s 5 Zille-Cesana Hyundai i20 R5 a 2m34.8s 6 Klus-Klus Mitsubishi RC2N a 3m23.9s 7 Del Campo-Bazán Mitsubishi RC2N a 4m00.3s 8 Maggi-Maggi VW Gol RC2S a 4m02.9s 9 Fotheringham-Pizarro VW Gol MR a 4m11.9s 10 Tasca-Tasca VW Polo MR a 4m31.5s



Clasificación por clases

Maxi Rally

Posición Piloto Diferencia 1 Ignacio Fhoteringham - 2 Elder Tasca a 19.6s 3 Rafael Hervas a 2m53.6s

RC2S

Posición Piloto Diferencia 1 Carlos Maggi - 2 Alexis Rodríguez a 13.4s 3 Ramiro Giraudo a 50.4s

RC2N

Posición Piloto Diferencia 1 Gerardo Klus - 2 Rubén Del Campo a 36.4s 3 Martín Rodríguez a 3m27.4s

RC5

Posición Piloto Diferencia 1 Juan Manuel Paisa - 2 Mauro Cravero a 11.9s 3 Jonás Saita a 24.8s

RC6

Posición Piloto Diferencia 1 Luciano Nardi - 2 Mariano Real a 22.6s 3 Pablo Destéfanis a 29.9s

A1

Posición Piloto Diferencia 1 Maximiliano Grandis - 2 José Fisogni a 3m38.5s 3 Carlos D´Angelo a 3m52.6s

N1

Posición Piloto Diferencia 1 Agustín Barrandeguy - 2 Valentín Larrosa a 0.9s 3 Ignacio González a 5m06.6s

N2

Posición Piloto Diferencia 1 Renato Marchetto - 2 Mario Matelica a 1m01.7s 3 Walter Candiotto a 1m17.0s

N3

Posición Piloto Diferencia 1 Ignacio Anselmi - 2 Julián Rebola a 1m14.2s 3 Marcos del Vecchio a 2m07.4s

Los de la Villa

De los seis binomios de Villa Carlos Paz que iniciaron la prueba, cuatro lograron finalizar.

En clase RC2N, Gerardo y Virginia Klus lograron la victoria con Mitsubishi y Oscar y Martín Civalero (Subaru) finalizaron en quinto lugar a 7m07.6s, en clase RC5 Jonás Saita-Aunar Osman (Ford Fiesta) terminaron terceros a 24.8s y en la división N3, Marcos Del Vecchio-Hernán Sacilotto (Ford Fiesta) lograron el tercer lugar a 2m07.4s.

Por su parte Daniel Velázquez-Carlos Nóbile (Ford Fista) abandonaron en la PC3 por rotura de cazoleta delantera izquierda, mientras Magdalena Manochi-Matías Entisne, abandonaron en PC4.