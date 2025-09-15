Talleres empató con Tigre, en un partido donde mereció más

Buenos Aires. En el cierre de la octava fecha del Torneo Clausura, el Talleres de Carlos Tevez empató ayer 0-0 con Tigre, en condición de visitante y no se pudo despegar de los puestos del fondo, tanto en la Zona B como como en la tabla anual. De todas formas con este resultado, la T llegó a seis unidades en su grupo, mientras que en la acumulada suma 19, uno más que San Martín de San Juan, que está descendiendo por esa vía, y que Aldosivi que estaría perdiendo la categoría por promedios.

Por su parte, el Matador se encuentra fuera de los puestos de playoff en su zona, con 9 puntos, y dentro de los clasificados a la Copa Sudamericana en la anual (36).

La primera llegada con peligro fue favorable al conjunto cordobés. Luego de un centro desde la banda derecha, Federico Girotti conectó con su cabeza, pero la pelota se fue apenas unos centímetros por el costado del arco defendido por Felipe Zenobio.

Pasada la media hora, la T volvió a avisar. Valentín Depietri llegó con pelota dominada hasta el área, se acomodó y sacó un fuerte remate que se estrelló en el palo.

Momentos después, Matías Catalán generó una nueva ocasión de peligro para la visita. El defensor llegó hasta tres cuartos de cancha, remató e hizo que el balón se estrelle en el travesaño ante el esfuerzo de Zenobio.

En el inicio del complemento, Depietri volvió a fallar de cara al gol. El atacante recibió un gran pase aéreo de Rubén Botta, pero su cabezazo fue débil y fácil de contener para el guardameta local.

A los 20 minutos de la segunda mitad, Joaquín Laso firmó la primera ocasión para el local. Tras un tiro de esquina desde la derecha, el defensor cabeceó desviado. Momentos más tarde, David Romero también avisó de cabeza, pero Guido Herrera contuvo con solvencia.

En la próxima fecha, el elenco cordobés visitará a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. Por su parte, el Matador recibirá a Aldosivi.

