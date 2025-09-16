Club de Pesca sigue liderando su zona en el Provincial de Básquet

Villa Carlos Paz. La Primera División del Club de Pesca de Villa Carlos Paz atraviesa un gran momento en el Torneo Provincial de Básquet. El pasado fin de semana, el equipo volvió a demostrar su solidez en el estadio Zisman-Germanetto, donde se impuso con autoridad sobre Gorriones de Río Cuarto por un contundente 83-52.

Con este resultado, el conjunto carlospacense sumó su séptima victoria consecutiva y se mantiene como único líder del Grupo C, mirando a todos desde lo más alto de la tabla.



Las figuras del partido

Entre los destacados de la jornada se encuentran: Pablo Farías, con 26 puntos y 3 asistencias; Santiago Agüero, que aportó 18 puntos y 8 rebotes; Tiziano Borioni, autor de 17 puntos y 9 rebotes.



Posiciones del Grupo C

Club de Pesca – 14 pts

Sporting Club (Sampacho) – 12 pts

Alberdi (Río Cuarto) – 11 pts

Gorriones (Río Cuarto) – 10 pts

CAJU (Almafuerte) – 9 pts

Ameghino (Villa María) – 7 pts

La próxima fecha, el equipo de Villa Carlos Paz visitará a Sporting Club de Sampacho el viernes 19 de septiembre, en un duelo clave entre punteros y escoltas.



Otros resultados del fin de semana

En el marco del Torneo “Guillermo Hunicken” – Fase 2, los equipos del Club de Pesca también vieron acción frente a Juniors: fueron 3 victorias (U17: 52-40, Primera: 63-58 y U15: 80-48) y 2 derrotas (U13: 63-70 y U21: 51-69).

El próximo desafío será frente a Atenas B, en una nueva fecha del certamen asociativo.

