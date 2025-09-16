El Rally de Autos Antiguos pasó por La Cumbre

La Cumbre. El último fin de semana La Cumbre vivió el Rally de Autos Antiguos, con la participación de decenas de coleccionistas que compitieron con verdaderas reliquias, la mayoría de ellas en estado inmaculados.

"En esta oportunidad disfrutamos de la prueba de habilidad conductiva, entrega de premios y homenaje a los participantes.

Queremos agradecer a la Asociación de Coleccionistas de Autos Antiguos y a los participantes por haber elegido nuestra localidad para llevar a cabo este evento realmente inolvidable”, señalaron desde la municipalidad local.

El Rally de Autos Antiguos, involucró además a las localidades de San Esteban y Los Cocos.

Este tradicional evento, en esta oportunidad llegó de la mano de la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos y el Municipio de La Cumbre, bajo la denominación 39° Rally Centro de la República circuito Alturas de Punilla. El recorrido previó además tres vueltas que concluirán frente a la Secretaría de Turismo local.

