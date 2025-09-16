Intenso fin de semana para boxeo, básquet y futsal del Club Sarmiento

Villa Carlos Paz. El Club Social y Deportivo Sarmiento vivió un fin de semana cargado de emociones y logros en distintas disciplinas, con destacadas actuaciones en boxeo, básquet y futsal, que reafirman el compromiso de la institución con el deporte local.



Boxeo: orgullo auriazul en el ring

Los púgiles del club dijeron presente en diferentes veladas con grandes rendimientos:

En el Club Olayón de Cruz del Eje, Santiago Cáceres venció por decisión unánime a Jonathan Gatto (Río Cuarto).

En el Sierras Club de Tanti Santiago Barrera cayó ante Ignacio Zúñiga (Córdoba) en cadetes 56 kg., Facundo Bustos y Kevin Romano no pudieron pelear por la cancelación de sus combates, Jeremías González e Iván López brindaron un atractivo combate de exhibición, Lautaro Camaño ganó frente a Lucas Altamirano (Garage Gym) en 64 kg mayores, Thiago Francia se impuso por RSC ante Facundo Reartes (Argüello) en 60 kg mayores y Santiago Lazarte derrotó a Lautaro González (Córdoba) en 75 kg mayores.



Básquet

Por la Fecha 4 del Clausura, Sarmiento enfrentó a CILV, con resultados positivos en varias categorías:

Primera: Sarmiento 70 – 65 CILV, U21: Sarmiento 52 – 83 CILV, U17: Sarmiento 57 – 41 CILV, U15: Sarmiento 47 – 42 CILV, U13: Sarmiento 52 – 60 CILV.



Futsal

En la Fecha 2 del torneo ACFA, el conjunto de Carlos Paz Futsal –donde militan jugadores del club– se midió con Homenetmen:

Primera División: el partido fue suspendido a falta de seis minutos, pero con clara ventaja en el marcador, la victoria quedó para Carlos Paz Futsal por 5-2.

4ª División: derrota 2-12 frente a Homenetmen.

La próxima jornada promete ser electrizante con el clásico carlospacense: Carlos Paz Futsal vs Atlético Carlos Paz, programado para el domingo 21, con horarios a confirmar.