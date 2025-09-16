Las Murciélagas entrenaron en Plaza San Martín y emocionaron a la ciudad

El seleccionado femenino de fútbol para personas con discapacidad visual, campeón del mundo en 2023, realizó un entrenamiento abierto junto a vecinos y visitantes en pleno centro de Córdoba, como parte de su preparación para el próximo Mundial en India.

Las Murciélagas desplegaron esta mañana sus habilidades en la Plaza San Martín, acompañadas por Las Guerreras, el equipo local de fútbol adaptado del Club Municipalidad. La propuesta permitió acercar el deporte a la comunidad y visibilizarlo como herramienta de inclusión.

“Estamos felices de estar aquí, concentrando en Córdoba y mostrando a la gente lo que hacemos. En octubre vamos por nuestro segundo Mundial”, expresó el entrenador Gonzalo Abbas Hachaché, que condujo a las jugadoras en Inglaterra al título mundial de 2023.

La emoción también se reflejó en las propias deportistas. Yohana Aguilar, número 10 de la selección, señaló: “Jugar en el centro de Córdoba significa mucho; que la gente se acerque, pregunte y conozca nuestro deporte es una batalla ganada”.

El secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, Héctor “Pichi” Campana, acompañó la jornada y destacó la importancia del encuentro: “Quisimos que los vecinos puedan verlas de cerca y animarlos a acercarse al fútbol adaptado, porque el deporte es un derecho de todos por igual”.

La concentración continuará en el Club Municipalidad hasta el 17 de septiembre, antes de viajar a la India, donde del 5 al 11 de octubre se disputará el campeonato organizado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA).