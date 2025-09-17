Belgrano lo dio vuelta y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Belgrano se impuso con autoridad y venció a Newell´s por 3 a 1 en el estadio La Pedrera de San Luis, logrando por segunda vez en su historia el pase a las semifinales de la Copa Argentina. El celeste dio vuelta el marcador, se llevó el triunfo con dos tantos de Franco Jara y uno de Lisandro López y ahora se medirá con Argentinos Juniors.

«El Pirata» jugó ante una multitud que copó tierras puntanas con una firme ilusión.

Si bien las cosas comenzaron complicadas por el temprano gol de Carlos González, antes de los diez minutos del primer tiempo, con mucho fútbol y corazón, el equipo de barrio Alberdi se fue apoderando del partido y logró una victoria importante.

Ahora el equipo de Ricardo Zielinski tendrá un decisivo encuentro frente al «Bicho» de La Paternal, que se impuso por la mínima diferencia frente a Lanús en la cancha de Racing.