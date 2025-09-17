José “Maligno” Torres brilló en Perú y se coronó Campeón Panamericano

El ciclista cordobés José “Maligno” Torres Gil, campeón olímpico en los Juegos de París 2024, se consagró Campeón Panamericano de BMX Freestyle Park en Lima, Perú, al alcanzar un puntaje de 92 en la final disputada este martes.

La competencia, realizada en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres del distrito Villa María del Triunfo, reunió a los mejores riders del continente. Torres sorprendió con una rutina cargada de fluidez, precisión y creatividad, en la que encadenó variantes de tailwhip, flair y 540 que cautivaron al jurado.

El argentino superó por escaso margen al canadiense Maxim Chalifour (91.00) y al costarricense Kenneth Tencio (90.67), confirmando su vigencia en una disciplina que lo tiene como protagonista absoluto desde su consagración olímpica.

En la fase clasificatoria ya había demostrado solidez con un registro de 91.33, lo que lo perfilaba como candidato al título. La victoria tuvo un valor especial para el rider, que en ese mismo escenario había logrado la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2019.

A través de sus redes sociales, Torres expresó: “Después de muchas caídas, entrenamientos duros, viajes y sacrificios, llegó la recompensa: campeón panamericano”.

El próximo desafío del cordobés será el Campeonato Mundial UCI de BMX Freestyle, que se disputará del 4 al 8 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

El Panamericano de Lima fue organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) y contó con la participación de representantes de Brasil, Colombia, Chile, Perú, Canadá y Costa Rica, entre otros países.