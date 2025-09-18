De Villa Carlos Paz al ring: Kevin busca apoyo para mantener vivo su sueño

A sus 16 años, Kevin Romano se perfila como una de las jóvenes promesas del boxeo en Villa Carlos Paz. Sin embargo, hoy enfrenta un obstáculo que lo deja fuera del ring, necesita renovar su licencia y no cuenta con los recursos económicos. La historia de Kevin no es solo la de un joven que quiere boxear, es la de muchos chicos y chicas que, a pesar de las dificultades económicas, eligen el deporte como camino de disciplina, superación y sueños.

En dialogo con EL DIARIO, Kevin manifestó: «Se me venció la licencia y no voy a poder pelear ahora el viernes. Pero con la ayuda que reciba, ya la próxima semana voy a poder hacerla y volver a competir».

Kevin vive en barrio Malvinas de Villa Carlos Paz, junto a su papá y tres hermanos y estudia en el IPEM 190. Hace un año, comenzó a entrenar de la mano del recordado Carlos Bustos, con esfuerzo, sacrificio y constancia, logró llegar hasta su primera pelea amateur en febrero y hoy entrena a la par de profesionales. «Quiero sumar más peleas, prepararme y llegar a ser profesional. Ese es mi objetivo. Con esta ayuda, ya la semana que viene voy a poder volver a pelear. Me tengo que hacer estudios médicos y pagar la licencia en total necesito unos 110.000 pesos aproximadamente»; destacó.

Para costear los gastos de la licencia, el club organizó una venta de empanadas que se realizará el próximo sábado 20 de septiembre. Para más información, comunicarse con las redes del club Instagram: clubydsarmiento, Facebook: club social y deportivo sarmiento. También se puede hacer una donación al Alias:KEVIN.ROMANO25 titular, kevin Uriel Romano.

También se puede hacer reserva anticipada hasta el día viernes al WhatsApp de la cantina del Club Sarmiento: 3541-598449.