El tenis internacional llega a Carlos Paz, desde Mini Tenis hasta Sub 16

Villa Carlos Paz será sede, del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, del 11° Encuentro Internacional de Escuelas de Tenis, una competencia que reúne a jóvenes promesas de la disciplina y que contará con la participación de más de 17 instituciones deportivas.

Delegaciones de distintas provincias argentinas, así como de Uruguay y Paraguay, llegarán a la ciudad para disputar partidos en el club Atlético Carlos Paz. El cronograma prevé partidos el viernes de 14 a 20 horas, el sábado de 8 a 20 y el domingo de 8 a 13.

El certamen contempla dos modalidades de juego: el “Encuentro”, destinado a categorías Mini Tenis y 3/4, y el “Torneo”, que reúne a jugadores Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, tanto femenino como masculino.

La organización está a cargo de VSD Eventos y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.