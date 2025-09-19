Básquet: Club de Pesca afronta una nueva fecha de la Liga Cordobesa
Villa Carlos Paz. El equipo de básquet del Club de Pesca de Villa Carlos Paz tendrá acción este viernes en el marco de la Fecha 8 de la Liga Cordobesa del Centenario “B” – Provincial de Primera. El conjunto carlospacense se medirá como visitante frente a Sporting Club de Sampacho, en un partido que se disputará desde las 21:30 horas en el estadio local.
En tanto, las divisiones formativas del club —U13, U15, U17, U21, U16 y U19 Desarrollo— tendrán fecha libre durante esta jornada.
De esta manera, el equipo mayor buscará seguir sumando experiencia y resultados positivos en una competencia que reúne a los principales clubes de la provincia.