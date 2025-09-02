Club de Pesca: semana decisiva para el vóley en la Copa de Plata

Villa Carlos Paz. El vóley del Club de Pesca de Villa Carlos Paz se prepara para una semana cargada de actividad en el marco de la Copa de Plata. Con la Fecha 14, última de la fase regular, los equipos de la institución afrontarán compromisos claves tanto de locales como de visitantes.

La semana arrancará hoy con una jornada intensa en condición de local frente a Club Banco Nación. Jugarán las categorías Sub 12 (19:00 hs), Sub 14 (20:30 hs) y Primera (22:00 hs).

Luego, el jueves 4 de septiembre el equipo de Primera deberá viajar hasta La Calera para disputar el encuentro pendiente de la Fecha 13 frente al Club Social y Deportivo La Calera, a partir de las 21,30 hs.

Finalmente, el sábado 6 de septiembre Club de Pesca recibirá nuevamente a Banco Nación por los partidos restantes de la Fecha 14: Sub 16 (10:00 hs), Sub 18 (11:30 hs) y Sub 21(13:00 hs).

Con estos encuentros, el Club de Pesca buscará sellar su clasificación y cerrar de la mejor manera la fase regular de la Copa de Plata.

