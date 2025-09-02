Capilla del Monte. En torno al mítico Cerro Uritorco, se llevó a cabo una nueva edición de la competencia atlética que invita a ser parte de la leyenda y recorrer la majestuosa geografía de Capilla del Monte. A pesar de que el clima no acompañó en todo el fin de semana, sin embargo la situación pareció actuar como un energizante para los corredores que, pese a esta situación, enfrentaron el desafío con más ganas.

Con una impecable organización, se pudo desarrollar la competencia, reacomodando los horarios y categorías, permitiendo así que cada atleta, tenga la oportunidad de disfrutar el recorrido.

El intendente Fabricio Díaz, cuya gestión apoyó este evento desde su nacimiento, aseguró que “El UTU es mucho más que una carrera, es un motor que tracciona la economía local en una época tradicionalmente de temporada baja. Pudimos ver en comercios, confiterías, restaurantes y calles de la localidad, a cientos de visitantes, generando un movimiento económico que beneficia a todos los capillenses”.

En tanto, la secretaria de Turismo, Alina Szczupak, señaló que “desde el Observatorio Turístico de la Secretaría estuvimos realizando encuestas todo el fin de semana, obteniendo datos relevantes, que una vez procesados servirán para realizar nuevas propuestas, tanto deportivas como turísticas”.

El Desafío UTU es un producto de la gestión privada, apoyada por el Estado, que logra un beneficio concreto para la comunidad. El evento inyecta vitalidad al comercio y al sector turístico, diversificando la oferta y posicionando a Capilla del Monte como un destino de actividades durante todo el año.

