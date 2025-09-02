Juegos Intercolegiales: alumnos de sexto grado vivieron un encuentro en el Arena

Esta mañana, el Estadio Arena VCP fue escenario de los Juegos Intercolegiales de Escuelas Primarias, una propuesta impulsada por la Dirección de Deportes del Gobierno de la Ciudad. En esta ocasión, la disciplina elegida fue el vóley, con la participación de estudiantes de sexto grado de diferentes instituciones locales.

El encuentro tuvo un carácter formativo y recreativo, ya que no se trató de una competencia tradicional, sino de una jornada pensada para que los niños y niñas puedan relacionarse con sus pares, compartir experiencias y dar sus primeros pasos en el deporte organizado.

La actividad apunta a estimular la práctica deportiva más allá del ámbito escolar, brindando la posibilidad de conocer la parte formal de distintas disciplinas. Además, fomenta valores como el compañerismo, la cooperación y la integración entre escuelas de la ciudad.

Los Juegos Intercolegiales se consolidan como un espacio donde el deporte es vehículo de inclusión y aprendizaje, generando vínculos que trascienden la cancha.