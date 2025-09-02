Buenos Aires. La previa del próximo encuentro de la Selección Argentina en el estadio Monumental estará marcada por una propuesta especial: tres shows musicales animarán a los asistentes antes del partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en una jornada que podría significar la última presentación de Lionel Messi en suelo argentino en partidos oficiales.

Según informó la organización del seleccionado, La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de llevar el cuarteto al escenario. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) optó por modificar la tradición y anticipar la celebración, buscando generar un clima festivo desde las primeras horas de la tarde en Núñez.

Se espera un Monumental colmado este jueves y la organización les está pidiendo a quienes accedieron a las entradas, que llegue al estadio con suficiente antelación, sugiriendo un ingreso al menos dos horas antes del inicio del partido para aprovechar la totalidad de la previa. “Se le recomienda al público que disponga de sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Núñez”, indicó el comunicado oficial.

El partido entre Argentina y Venezuela está programado para el jueves 4 de septiembre a las 20.30 horas en el estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate. Este encuentro corresponde a la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y la selección local llega con la clasificación asegurada a la próxima Copa del Mundo, manteniéndose en la cima de la tabla de posiciones.

Tras el cotejo ante la Vinotinto, la Albiceleste visitará a Ecuador el martes 9 en Quito, en el cierre de la competencia de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

