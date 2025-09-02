La carlospacense que llevó a la ciudad a lo más alto del podio continental

Chiara Ferretti escribió una nueva página en la historia deportiva de Villa Carlos Paz al conquistar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La joven remera cerró una actuación memorable en el último día de competencia, con cuatro regatas que definieron el podio: 3°, 1°, 1° y 3°. Esa regularidad le aseguró un lugar entre las mejores de América.

El logro no pasó inadvertido. A su regreso, Ferretti fue recibida en el Palacio Municipal por el intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo e Innovación, Deportes y Cultura, Sebastián Boldrini, y el director de Deportes, Juan Solé. El reconocimiento oficial no solo celebró el esfuerzo individual, sino también el impacto colectivo: Carlos Paz volvió a tener presencia internacional a través de una atleta que ya había marcado un precedente en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Es un verdadero orgullo para todos los carlospacenses. Chiara es un ejemplo para los jóvenes que eligen el deporte como camino de vida”, expresó Avilés durante la ceremonia.

A sus 20 años, Ferretti no solo suma medallas. También se consolida como referente de una generación que pone a Carlos Paz en el mapa deportivo internacional, demostrando que la ciudad puede proyectarse más allá del turismo para hacerse un lugar en la alta competencia.