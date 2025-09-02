La Falda: una multitud participó de la maratón "Hoy por Ti”

Deportes
martes, 2 de septiembre de 2025 · 00:52

La Falda. El pasado domingo en La Falda se vivió la maratón “Hoy por Ti”, con más de 1200 corredores que disfrutaron y colaboraron a una causa benéfica.
Desde la Municipalidad, la viceintendenta Luciana Pacha, la directora de Deportes y Recreación Marina Martin y autoridades municipales acompañaron una vez más este gran encuentro deportivo y solidario.
Un aspecto muy importante es que todo lo recaudado será donado a organizaciones sociales locales.
"Felicitaciones a todos los que participaron y pusieron su granito de arena. Gracias @hoyporti.af por elegir otra vez a nuestra Ciudad”, destacaron desde la organización. 
 

