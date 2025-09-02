La Falda: una multitud participó de la maratón "Hoy por Ti”

La Falda. El pasado domingo en La Falda se vivió la maratón “Hoy por Ti”, con más de 1200 corredores que disfrutaron y colaboraron a una causa benéfica.

Desde la Municipalidad, la viceintendenta Luciana Pacha, la directora de Deportes y Recreación Marina Martin y autoridades municipales acompañaron una vez más este gran encuentro deportivo y solidario.

Un aspecto muy importante es que todo lo recaudado será donado a organizaciones sociales locales.

"Felicitaciones a todos los que participaron y pusieron su granito de arena. Gracias @hoyporti.af por elegir otra vez a nuestra Ciudad”, destacaron desde la organización.

