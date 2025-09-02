La Selección Argentina llegó al país para la doble fecha de Eliminatorias

La Selección Argentina arribó al aeropuerto de Ezeiza, donde Lionel Messi fue recibido por numerosos hinchas a los que firmó autógrafos antes de trasladarse al predio de AFA para sumarse a los entrenamientos.

A primera hora del lunes ya habían comenzado los trabajos en el Predio “Lionel Messi”. Aunque algunos jugadores recién llegados observaron la práctica, desde la tarde se confirmó que las sesiones serán parte del calendario de preparación rumbo al duelo del jueves contra Venezuela.

La programación de la semana incluye:

Lunes 1° de septiembre: primer entrenamiento cerrado por la tarde.

Martes 2: entrenamiento con los últimos minutos abiertos a la prensa.

Miércoles 3: conferencia de prensa de Lionel Scaloni al mediodía.

Jueves 4: Argentina-Venezuela en el Monumental desde las 20:30.

Martes 9: cierre de la doble fecha frente a Ecuador como visitante.