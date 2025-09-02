Los Pumas enfrentarán a Australia en dos partidos clave por el torneo

El seleccionado argentino de rugby ya se encuentra en Oceanía para disputar la doble fecha frente a los Wallabies por el Rugby Championship 2025. Los encuentros se jugarán el sábado 6 de septiembre a la 1:30 de la madrugada y el sábado 13 de septiembre a la 1:00, ambos con horario de Argentina.

Tras el histórico triunfo sobre los All Blacks en Vélez, Los Pumas llegan con confianza renovada y la ilusión de sostener el protagonismo en el torneo. El entrenador Felipe Contepomi definió un plantel con 33 jugadores, donde destacan regresos y debutantes que buscarán aportar frescura al equipo. Entre las ausencias más notorias se encuentran los pilares Nahuel Tetaz Chaparro y Francisco Gómez Kodela, quienes anunciaron su retiro del seleccionado.

El primer compromiso se disputará en Townsville, mientras que el segundo tendrá lugar en Sídney. La preparación incluyó una rápida adaptación al huso horario y trabajos físicos intensos en territorio australiano. La serie ante los Wallabies es clave para mantener a la Argentina en la pelea por el título junto a potencias como Sudáfrica y Nueva Zelanda.

La expectativa es alta, con un plantel que combina experiencia y juventud y que buscará prolongar el envión anímico tras la victoria histórica frente a los neozelandeses.