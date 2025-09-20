Franco Colapinto chocó en el cierre de la Q1 y largará 16º

El piloto Franco Colapinto (Alpine) chocó este sábado durante las pruebas de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y no pudo clasificar a la Q2. De esta manera, largará en la 16º posición en la carrera del domingo.

Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del circuito callejero de Bakú. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, partirá desde el 19º puesto.

Un rato antes, el argentino había terminado 15º en la última práctica libre, donde también se mostró más rápido que Gasly.