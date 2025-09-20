Perdió San Martín de San Juan y le dio algo de alivio a Talleres

San Juan. La recta final de la etapa clasificatoria en el Torneo Clausura de la Liga Profesional tiene una lucha por la permanencia que está que arde. Talleres es uno de los equipos que se encuentra peleando por quedarse en Primera y ayer recibió una buena noticia.

San Martín de San Juan, equipo que pelea en el fondo de la tabla de promedios, abrió la fecha 9 con una derrota como local ante Vélez por 2 a 1.

Los goles del “Fortín” de Guillermo Barros Schelotto fueron anotados por Manuel Lanzini, a los 10 minutos del primer tiempo y Dilan Godoy, apenas iniciado el complemento. En dicha etapa llegó el descuento por intermedio de Ignacio Maestro Puch a los 14 minutos.

Con esta derrota, el elenco sanjuanino queda con 18 unidades en la tabla anual y Aldosivi, con un empate hoy en su visita a Tigre, lo superará. Arriba aparece Talleres con 19 (visitará mañana a Rosario Central), y un poco más alejado Godoy Cruz con 24 (recibirá mañana a Instituto).

En la de promedios quedó último con 0.730 contra 0.750 de Aldosivi. Allí, Sarmiento de Junín tiene 1.000, Gimnasia de La Plata 1.112 y Banfield junto con Central Córdoba de Santiago del Estero acumulan 1.142.



Lo que le queda a Talleres

Talleres jugará con Rosario Central de visitante (domingo a las 19 horas), luego de local con Sarmiento de Junín (sábado 27 a las 21.15 horas), el clásico con Belgrano de local, visitante de Gimnasia en La Plata, local con Platense y cerrará con otro duelo cordobés ante Instituto de visitante.



Lo que le queda a Aldosivi

Después del choque con Tigre, a Aldosivi le restará jugar de local con Argentinos Juniors (sábado 27 a las 14.30 horas) y en Santa Fe con Unión. Luego en el Minella con Huracán, en Avellaneda con Racing, de local con Independiente Rivadavia, de visitante con Banfield y nuevamente en casa con San Martín de San Juan en la última fecha.



Lo que le queda a San Martín

El elenco sanjuanino será visitante de Platense (viernes 26 a las 19 horas), después recibirá a Instituto, visitará a San Lorenzo, será local con Independiente y cerrará de visitante con Godoy Cruz.