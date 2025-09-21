Ajedrez: Faustino Oro lidera un torneo de maestros en España

España. El prodigio de ajedrez y maestro internacional Faustino Oro está cada vez más cerca de lograr su primera norma para obtener el título de Gran Maestro Internacional. El argentino, de solo 11 años, lidera un torneo de maestros en España, donde marcha con el puntaje ideal de 4 puntos luego de 4 rondas.

La competencia se disputa en Madrid y además del argentino también la disputan otros compatriotas como Lian Schnaider (14) y el Gran Maestro Alan Pichot (27).

Este último es un sobresaliente gran maestro argentino, con nivel suficiente como para ser el número uno nacional pero, dado que reside y representa a España, aparece menos en las noticias sobre nuestros ajedrecistas. Entre los demás jugadores del elenco de torneo, destaca el peruano Julio Granda, que llevaba varios años sin competir. La parte de “Leyendas” del torneo madrileño debe ser por él, que durante muchos años fue el mejor jugador de Latinoamérica.

Aunque Oro viene jugando al nivel de un gran maestro en los últimos torneos, lo cierto es que la primera norma, de las tres necesarias para conseguir el título, se le viene resistiendo.

Varias veces quedó a medio punto de la bendita norma. En este torneo, para lograrla, tiene que sumar, al menos, seis puntos sobre un total de nueve posibles. Pues bien, pasadas las primeras cuatro rondas, Faustino lleva cuatro puntos. Es decir que lidera el torneo, habiendo ganado todas las partidas hasta ahora.

Con hacer dos puntos en las cinco partidas restantes, habrá conseguido la norma de gran maestro. Está muy bien encaminado, y jugando un ajedrez tremendo.