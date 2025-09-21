Alta Gracia y Santa María recibieron la gran fiesta del deporte escolar

Las ciudades de Alta Gracia y Santa María de Punilla recibieron este fin de semana a más de 1.500 jóvenes de toda la provincia para disputar las Finales Provinciales del programa Córdoba Juega, en las categorías Sub 16 y Sub 18.

Las competencias definieron a los equipos que representarán a Córdoba en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, que se llevarán a cabo en Mar del Plata. Se disputaron partidos de fútbol, handball, básquet y vóley en un clima de entusiasmo, camaradería y respeto, con una organización que garantizó el desarrollo de cada encuentro.

En el acto de cierre estuvieron presentes Federico Laje, director de Deporte Social y Comunitario, y Diego Brazzale, director de Proyectos Deportivos Especiales, junto al equipo técnico y operativo de la Agencia Córdoba Deportes.

“El deporte nunca será un gasto, siempre es una inversión. Gracias a las autoridades locales y provinciales que hicieron posible esta articulación para que miles de jóvenes puedan competir y formarse”, expresó Laje.

El viceintendente de Alta Gracia, Jorge Sergio De Napoli, acompañado por el director de Deportes Keith Bevan y la directora de Turismo y Cultura Valeria Amateis, celebró la elección de la ciudad como sede: “Hemos trabajado mucho para que el deporte sea lo que nos une. Nos llena de orgullo que hayan confiado en nuestra ciudad para estas finales”.

Con la participación de delegaciones de Sebastián Elcano, Quilino, Ischilín, Córdoba Capital, Villa Dolores, Hernando, La Francia, Laborde, Río Tercero, Tancacha, Laguna Larga, Río Cuarto, Villa María, Bell Ville, Las Varillas, Monte Maíz y muchas otras localidades, la jornada consolidó el compromiso provincial con el deporte escolar y comunitario.

Las Finales Provinciales del Córdoba Juega volvieron a mostrar que el deporte es integración, formación y valores. El camino hacia los Juegos Evita ya está en marcha, con la juventud cordobesa como protagonista.