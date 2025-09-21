Argentina, entre los países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026

EE.UU. La Copa Mundial 2026 provoca un interés a nivel global por lo que sucederá en el continente americano al tratarse de la última competición de esta índole que podrían jugar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con Argentina y Portugal, respectivamente. El crecimiento de 32 a 48 selecciones también genera que más personas se interesen en la posibilidad de acompañar a su país algo que se evidenció en el cierre de la primera instancia de inscripción para acceder a las entradas.

Según comunicó la FIFA al cierre del plazo fechado este viernes, más de 4.500.000 aficionados participan por el sorteo preferente de la tarjeta Visa (era necesario ser mayor de 18 años y no se exigía ningún pago ni para inscribirse ni para resultar ganador) en lo que se anuncia como “la edición más esperada de la Copa Mundial de la FIFA”. Y la Albiceleste es el séptimo país que más tickets pidió para alentar a la Scaloneta en la Copa del Mundo.

El equipo comandado por Lionel Scaloni continúa provocando muchas ilusiones de concretar el bicampeonato después de Qatar 2022, y mucho más después de liderar las Eliminatorias Sudamericanas por amplio margen (Ecuador terminó segunda a nueve puntos de la Celeste y Blanca).

Su excelente producción volvió a acrecentar el ánimo del público para seguir de cerca lo que suceda en una competición a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, en ese orden, están los tres países con más solicitudes realizadas para acceder a boletos. Alemania, Inglaterra y Brasil también están por delante de la Argentina y el Top Ten se cierra con Colombia, España e Italia.

Por otro lado, ya se encuentran disponibles los paquetes de hospitality que incluyen boletos, accesibles a través de la página de la FIFA. Las autoridades del organismo recomiendan a los aficionados adquirir sus entradas exclusivamente en su web, la única fuente oficial y recomendada para la Copa del Mundo 2026, advirtiendo que los paquetes de hospitality y boletos obtenidos por canales no oficiales podrían carecer de validez.

El 5 de diciembre se celebrará el sorteo de los grupos del Mundial, que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York.