Básquet: Club de Pesca volvió a ganar y sigue invicto en el Provincial

Villa Carlos Paz. El equipo de Primera del Club de Pesca de Villa Carlos Paz sumó un nuevo triunfo en la Liga Cordobesa del Centenario “B” - Provincial de Primera, al imponerse como visitante frente a Sporting Club de Sampacho por 70 a 60.

El encuentro, disputado a más de 275 kilómetros de la ciudad, ratificó el gran presente del conjunto carlospacense, que se mantiene puntero, invicto y con un pie en los Playoffs.

Con este resultado, Pesca consolida su liderazgo en la tabla de posiciones y alimenta la ilusión de pelear por el título en la fase decisiva del torneo.

La próxima fecha será en condición de local, cuando reciba a Ameghino en el estadio Zisman-Germanetto, donde buscará extender su racha positiva frente a su gente.