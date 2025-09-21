Colapinto terminó 19° en el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último, en el puesto 19, en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 tras un cruce con Alexander Albon que le costó la carrera.

El tailandés de Williams le tocó el monoplaza cuando estaba en el mejor momento de la carrera, en donde llegó a estar decimotercero (13), y cayó hasta el último lugar tras los dos ingresos a los boxes.

Por otro lado, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió su cuarto Gran Premio de la temporada, en donde ganó de punta a punta, seguido por el británico George Russell de Mercedes y el español Carlos Sainz de Williams.

La mala nota de la jornada la dio Oscar Piastri, ya que el líder del campeonato y piloto de McLaren no pudo controlar el auto y chocó para abandonar temprano en la carrera.

El neerlandés dominó de principio a fin desde la pole, sin amenazas reales, en una carrera que quedó condicionada desde la largada, mientras que Piastri, que partía noveno, se adelantó en la salida, se frenó en seco y perdió numerosas posiciones antes de estrellarse contra las protecciones en la curva 5.

El golpe dejó fuera de competencia al australiano y mantuvo abierta la lucha por el campeonato, pero su error afectó también a Fernando Alonso, que arrancaba detrás y repitió la salida en falso, en donde sancionado con cinco segundos que lo relegaron hasta el 15º puesto.

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) terminó cuarto, seguido de Liam Lawson (Racing Bulls) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

Por otro lado, el británico Lando Norris (McLaren), gran beneficiario teórico del abandono de su compañero, no pudo avanzar más allá de la séptima posición tras quedar trabado varias vueltas detrás de Lawson y Tsunoda.

En Ferrari, Charles Leclerc cedió su posición a Lewis Hamilton por órdenes de equipo, sin poder recuperarla más tarde, por lo que ambos cerraron en octavo y noveno lugar. El último punto quedó para Isack Hadjar (Racing Bulls), quien llegó a la parrilla con su motor recién reparado a contrarreloj por sus mecánicos.

La Fórmula 1 continuará durante el fin de semana del 3 al 5 de octubre con el Gran Premio de Singapur.