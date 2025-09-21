El etíope Habtamu Birlew Denekew ganó la maratón de Buenos Aires

Buenos Aires. Más de 15.000 corredores participaron este domingo 21 de septiembre en la Maratón Internacional de Buenos Aires 2025, que tuvo como punto de partida (y también de llegada) a la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo.

Desde las 7 horas, los participantes recorrieron los 42 kilómetros que atraviesan los barrios y paisajes más emblemáticos de la ciudad. Este evento marcó un récord absoluto de inscriptos y consolidó a la capital argentina como epicentro del atletismo sudamericano.

La edición de este año superó todas las marcas anteriores, reuniendo tanto a atletas profesionales como a aficionados que buscan superar sus propios límites. El evento se celebró tras la media maratón del 24 de agosto, que congregó a más de 27.500 participantes.

El etíope Habtamu Birlew Denekew, en su debut en los 42K, se consagró como el ganador de la prueba al cruzar la meta a las 2 horas 9 minutos 24 segundos. El podio de la élite masculina fue completado por Esphond Cheruiyot de Kenia en el 2do lugar con 2 horas 9 minutos 46 segundos y, finalmente, su compatriota Dickson Kiptoo con 2 horas 15 minutos 6 segundos.

El podio sudamericano masculino estuvo integrado íntegramente por corredores argentinos. Joaquín Emanuel Arbe fue el mejor de la categoría y terminó sexto en la clasificación general con 2 horas 19 minutos 21 segundos, seguido inmediatamente por David Rodríguez y Ezequiel Chavarría.

En la categoría de élite femenina, el primer puesto fue para la etíope Elfinesh Demise Amare, quien alcanzó un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 12 segundos. Maritu Ketema Gutema finalizó en segundo lugar, completando el recorrido en 2 horas, 28 minutos y 54 segundos. El tercer puesto lo ocupó Alemitu Tariku Olana, con un registro de 2 horas, 29 minutos y 7 segundos.

Finalmente, entre las mujeres sudamericanas, las argentinas tomaron los primeros puestos. La primera fue Luján Urrutia, con un tiempo de 2 horas, 42 minutos y 50 segundos. Anahí Castaño finalizó en segunda posición con 2 horas, 43 minutos y 16 segundos, mientras que Agustina Chretien logró el tercer lugar al completar la distancia en 2 horas, 48 minutos y 38 segundos.