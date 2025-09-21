Instituto busca un triunfo que lo acerque a los playoffs

Mendoza. Godoy Cruz e Instituto, que viven presentes irregulares y necesitan el triunfo, chocarán hoy en el estadio Feliciano Gambarte. Lo especial que tendrá el encuentro será el regreso a Mendoza del ídolo del Tomba Daniel Oldrá, quien hoy dirige a la Gloria. El partido, por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional, comenzará a las 16.45. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Godoy Cruz tiene solo 7 puntos y buscará volver al triunfo en su estadio, dónde aún no ganó desde su reinauguración. Viene de un empate sin goles ante Barracas y necesita los tres puntos para escalar en la zona y en la anual. Daniel Oldrá, ídolo del Tomba y DT de la visita, se enfrentará por primera vez al club de sus amores y será reconocido en la previa del duelo. De no mediar inconvenientes, Walter Ribonetto repetiría el equipo que viene de igualar ante el Guapo.

Instituto rompió la racha negativa que venía arrastrando: superó 2-0 a Argentinos y volvió al triunfo luego de seis encuentros. Hasta el momento la Gloria suma 9 unidades y si gana en Mendoza se meterá, momentáneamente, en los puestos de playoffs. "Vamos partido a partido. A través de la solidez vamos encontrando el equipo", aseveró Oldrá en la conferencia después de la victoria ante el Bicho.