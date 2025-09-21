Talleres visita a Central con la necesidad de sumar

Rosario. Talleres y Rosario Central jugarán este domingo desde las 19.00 en el Gigante de Arroyito, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El cuadro rosarino no perdió desde la llegada de Ángel Di María, pero únicamente ganó dos partidos y necesita sumar para afianzarse en la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Del otro lado, el Matador está separado de la zona de descenso por un punto y no logra marcar desde hace seis encuentros. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La Academia rosarina sigue disfrutando los goles imposibles de Di María, sin embargo, el equipo no puede levantar vuelo a pesar de seguir invicto, consiguiendo sumar de a tres solamente en dos ocasiones desde la llegada del campeón del mundo. Ahora recibirá al conjunto cordobés con la ilusión de volver a la senda de la victoria y afianzarse tanto en la zona de playoffs, como en las plazas de clasificación a la próxima Copa Libertadores, aunque deberá hacerlo sin Alejo Véliz, que padece una lesión acromioclavicular en el hombro derecho, a causa de un golpe recibido en el primer tiempo del choque ante Boca.

El elenco dirigido por Carlos Tévez pudo salir de la zona de descenso tras empatar 0 a 0 ante Tigre en el José Dellagiovanna, consiguiendo quedar a un punto de Aldosivi y San Martín de San Juan, quienes ahora ocupan el fondo de la tabla. De igual manera, esto no le alcanzó para apaciguar la crisis que atraviesa, ya que no consiguió marcar en ninguna de sus últimas seis presentaciones, un hecho que lo llevó incluso a hacer una limpieza energética en su hogar, el Estadio Mario Alberto Kempes, por una brujería de Instituto.