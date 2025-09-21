Video: Albon chocó a Colapinto y le arruinó la carrera en Azerbaiyán

El piloto tailandés Alexander Albon (Williams) chocó al argentino Franco Colapinto (Alpine) y le arruinó la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El choque se dio cuando el argentino salió por delante del tailandés luego de pasar por boxes. Fue en ese momento donde Albon, en su desesperación por superarlo, terminó chocándolo por detrás.

Noticias Relacionadas Colapinto terminó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto solo sufrió un leve toque con los muros, pero perdió más de 15 segundos y está muy lejos, en la última posición.

Así fue el choque de Albon a Colapinto