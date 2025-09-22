Ajedrez: el argentino Faustino Oro batió otro récord mundial

España. El prodigio del ajedrez, Faustino Oro, sigue demostrando que va a camino a ser el mejor de la historia argentina de este deporte. Con solo 11 años ya es maestro internacional (en su momento fue récord mundial) y hoy logró otra hazaña: es el primer jugador en el mundo en alcanzar los 2500 puntos ELO a esa edad. Además, lleva 5,5 puntos de 6 posibles y es líder de un torneo internacional en España, donde está a solo medio punto de lograr su primera norma de gran maestro (se requieren 3 para lograr el título).

Hoy derrotó en una brillante partida a otro argentino, el GM Alan Pichot, que llegaba al encuentro invicto y líder, al igual que Faustino.

El choque se produjo en la sexta ronda del denominado Abierto de Leyendas y Prodigios, que se realiza en la ciudad de Madrid.

Ahora, con sólo igualar mañana en el duelo que animará ante el GM cubano Omar Almeida (ELO 2494) Oro habrá alcanzado el objetivo que se trazó en el arranque del torneo. Y aún en caso de una derrota, todavía tendrá dos partidas más para lograr el medio punto.

