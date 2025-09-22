Belgrano quiere volver a la victoria frente a Newell’s

Córdoba. Belgrano y Newell’s jugarán este lunes desde las 21.00 en el Gigante de Alberdi, por la novena jornada del Torneo Clausura 2025. El cuadro cordobés, que viene de eliminar a este mismo rival por Copa Argentina, quiere aprovechar el envión para cortar la racha de cuatro partidos de liga sin ganar. Del otro lado, la Lepra buscará venganza con un triunfo que le permita reponerse. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

El Pirata consiguió meterse entre los mejores cuatro de la Copa Argentina por segunda vez en su historia, tras vencer a los dirigidos por Cristian Fabbiani en una remontada para el recuerdo, con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Ahora intentará utilizar este impulso a su favor con el mismo oponente en frente, para dejar atrás sus últimos resultados en el Clausura, que con cuatro encuentros seguidos sin ganar, lo sacaron de la zona de playoffs. En el horizonte se asoma la semifinal ante Argentinos Juniors, con fecha y sede aún a confirmar.

El conjunto de Rosario no atraviesa un buen momento, consiguiendo ganar únicamente en dos de sus anteriores nueve presentaciones. A pesar de imponerse por 2 a 0 en el Coloso Marcelo Bielsa ante Atlético Tucumán, no pudo terminar de levantarse y cayó eliminado en cuartos del certamen más federal. Con vida solamente en el Torneo Clausura, el elenco rojinegro irá en busca de sumar de a tres para vengarse de la eliminación y escalar posiciones en la tabla, que lo tiene fuera de la clasificación a la próxima ronda.

