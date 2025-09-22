Con uno menos, Talleres rescató un punto ante Rosario Central

Rosario. Talleres logró ayer rescatar un punto en su visita a Rosario Central,por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro finalizó 1 a 1 y La T jugó gran parte del partido con uno menos, debido a la expulsión de Miguel Navarro por doble amonestación.

El gol del “Canalla” fue realizado por Alejo Véliz, mientras que el tanto de “La T” llegó de la mano de Valentín Depietri, de cabeza.

Talleres volverá a presentarse por la Fecha 10 del Clausura de la Liga Profesional el próximo sábado 27, a las 21.15, en el Kempes, frente a Sarmiento, un rival que está en su misma situación respecto de la lucha por zafar del descenso, pero a través de la tabla de promedios.

Además, en la tabla anual alcanza las 20 unidades, una más que San Martín y Aldosivi, los últimos con 18.

Sarmiento tiene 27 unides en la tabla anual. Y en los promedios está con 1,019 y antepenúltimo.