El Kempes reunió tres disciplinas en un mismo escenario

Durante este fin de semana, el Polo Deportivo Kempes volvió a ser el punto de encuentro para cientos de deportistas cordobeses. Las instalaciones albergaron eventos de ciclismo, taekwondo y tenis, que convocaron a atletas de toda la provincia y de otros puntos del país. El clima, el espíritu competitivo y el acompañamiento familiar le dieron un marco ideal a tres días de puro deporte.

Gran Premio Primavera en el circuito del Kempes

Organizado por la Federación Ciclista Cordobesa, el Gran Premio Primavera 2025 tuvo lugar en el circuito del Estadio Mario Alberto Kempes. La competencia reunió a ciclistas de distintas edades y categorías, consolidando al predio como una de las sedes preferidas para este tipo de pruebas.

El evento incluyó mangas para Elite, Sub 23, Junior y Máster A, además de pruebas para Máster B, C, D y E, damas y categorías infantiles. La jornada, desarrollada bajo una óptima organización, dejó en evidencia el crecimiento sostenido del ciclismo provincial, con gran participación y un entorno preparado para el alto rendimiento.

Córdoba Open 2025 y campus con figuras nacionales del taekwondo

Del 19 al 21 de septiembre se llevó a cabo en el gimnasio del Kempes el Córdoba Open 2025, organizado por la Asociación Taekwondo Mediterránea, con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Deportes, que además facilitó su albergue para alojar a las delegaciones.

El evento comenzó con un campus de entrenamiento los días viernes y sábado, que contó con la participación de destacados referentes como Jorge Álvarez (entrenador de la Selección Argentina), Lucas Guzmán (competidor olímpico), Adrián Ferrari y Gonzalo Vallejos, quienes abordaron distintas estrategias competitivas tanto en Kyorugui como en Poomsae, con tecnología homologada internacionalmente.

El domingo fue el turno del Torneo Provincial Rankeable y Open, fiscalizado por la Federación de Taekwondo de la Provincia de Córdoba, con más de 170 participantes de Córdoba Capital, el interior provincial y provincias vecinas como La Rioja, La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Las competencias se disputaron con pecheras electrónicas Daedo Gen II y fueron una nueva muestra del nivel que ha alcanzado esta disciplina en el ámbito local.

La Liga Provincial de Iniciación de Tenis tuvo su puntapié inicial

El sábado 21 se puso en marcha la 5ª Edición de la Liga Provincial de Iniciación, organizada por la Federación Cordobesa de Tenis, una propuesta formativa que reúne a jóvenes de las categorías Sub-10 a Sub-18, con el objetivo de fomentar la competencia y los valores deportivos desde las primeras etapas.

La competencia se desarrolla en cuatro zonas: Córdoba Capital (sede Kempes), Marcos Juárez, Río Tercero y Morteros, y cuenta con árbitros oficiales, reglamentos adaptados y una logística profesional que busca brindar a los jugadores una experiencia cercana al tenis federado.

Con partidos adaptados a cada edad, medallas de reconocimiento y un fuerte acompañamiento institucional, la liga se consolida como semillero de talentos que año tras año alimentan el circuito provincial y nacional.