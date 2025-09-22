Instituto empató con Godoy Cruz en Mendoza

Mendoza. Instituto igualó ayer como visitante por 1-1 ante Godoy Cruz de Mendoza, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Feliciano Gambarte.

El gol para "La Gloria" lo convirtió el delantero Alex Luna, a los 44 minutos del primer tiempo.

Nicolás Fernández marcó el tanto del empate para los locales, a los cinco minutos del complemento.

Con este resultado, los dirigidos por Daniel Oldrá alcanzaron la décima posición de la Zona B del campeonato local con 10 puntos, a dos de Sarmiento de Junín (7°), con el objetivo de entrar entre los ocho mejores del grupo. No obstante, "El Verde" cuenta con un partido menos en su haber.

Ahora, el conjunto cordobés recibirá a Lanús, que viene de vencer 2-1 a Platense, en el estadio "Monumental" Presidente Perón, el domingo 28 de septiembre desde las 20.15, por la décima fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, “El Tomba” sumó un punto importante para alejarse del fondo de la tabla anual y comenzar a asegurar la permanencia en la Primera División, luego de las caídas de San Martín de San Juan (29°) ante Vélez y Aldosivi (30°) frente a Tigre.

