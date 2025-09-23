Avilés recibió al deportista Matías Adrover, campeón mundial WKF

El intendente Esteban Avilés recibió esta mañana al deportista Matías Adrover, flamante campeón mundial WKF en K1-Rules. El encuentro se realizó en el Palacio 16 de Julio y el mandatario destacó el talento del joven luchador, quien posicionó a Villa Carlos Paz en la élite del kickboxing internacional.

Adrover, se lució y pudo consagrarse luego de combatir durante seis rounds.

El rendimiento que logró sostener durante el año, le permitió también ser convocado al seleccionado argentino para representar al país en un certamen internacional en Colombia y España.

«Lo de Mati es un orgullo para la ciudad, sigue representando a Villa Carlos Paz con identidad y teniendo un crecimiento notable en los últimos años. Ahora también hará lo propio con la Selección Argentina que seguramente será de gran manera»; expresó el intendente Esteban Avilés ante los medios de prensa.