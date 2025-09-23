Belgrano goleó a Newell's y está en zona de clasificación

Córdoba. Con un contundente 3-0 en Córdoba, Belgrano venció ayer a Newell's, esta vez por el Torneo Clausura, y dejó así a Cristian Fabbiani en la cornisa como director técnico de la Lepra. Los goles de Francisco González Metilli, Nicolás Fernández y Lucas Zelarrayán -con asistencia de su sobrino, Gonzalo- fueron la diferencia ante el conjunto rosarino, que cayó otra vez ante los cordobeses, como sucedió hace cinco días por la Copa Argentina. Para colmo, el equipo de Parque Independencia terminó con uno menos, por la expulsión de Gonzalo Maroni, al mismo tiempo en que Darío Benedetto malogró un insólito penal.

Ahora, la cuestión pasa por saber si Fabbiani logrará mantenerse en su cargo como técnico de Newell's. Por lo pronto, la magra cosecha en la Zona A, con apenas 9 puntos, sumado a la dolorosa derrota en la Copa Argentina y el clásico ante Rosario Central parecen cuanto menos colocar serias dudas en torno a su continuidad. En tanto, los de Ricardo Zielinski siguen dulces y, con 12 puntos, se colocan en la zona de clasificación a los playoffs en el séptimo puesto.