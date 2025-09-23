Carlos Paz festeja a su campeón nacional en karate

El 20 y 21 de septiembre, el polideportivo Cerutti de la ciudad de Córdoba fue sede del 58° Campeonato Nacional de la Federación Argentina de Karate (FAK), organizado junto a la Unión Cordobesa de Karate. La competencia reunió a más de 900 atletas de distintas provincias, en un ambiente marcado por la disciplina y el espíritu marcial.

En ese contexto, Darío Paredes, cinturón marrón de 54 años, tuvo una destacada actuación que lo llevó a coronarse campeón nacional en la modalidad kumite +35, +75 kg, representando a la escuela Roninkan del Centro Italiano de Carlos Paz.

El logro reafirma la presencia de Carlos Paz en el karate nacional y resalta el trabajo formativo de la institución, que continúa proyectando competidores al más alto nivel.