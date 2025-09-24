Ajedrez: Faustino Oro logró su primera norma de gran maestro

España. El prodigio argentino Faustino Oro, que el próximo 14 de octubre cumplirá 12 años, atraviesa por el mejor momento de su electrizante carrera ajedrecística; con una performance memorable -similar al de las grandes estrellas de esta actividad-, hoy, en la 8ª y antepenúltima rueda del torneo Nave Bellver Insud “Prodigios y Leyendas”, que se realiza en Madrid alcanzó la puntuación exigida por la reglamentación para la obtención de su primera norma de gran maestro.

A dos jornadas del cierre de la competencia, Fausti-como lo llaman sus familiares y amigos- es líder absoluto, con 6 puntos y se encamina como principal favorito para ganar la prueba. Y un agregado más, con su labor en Madrid superó los 2500 puntos de Elo (así se denomina el puntaje en el ranking del ajedrez), una cifra que jamás antes ajedrecista alguno, ni Fischer, Karpov, Kasparov o Carlsen, alcanzó con esa edad.

Si bien son necesarias tres normas (performances), lo que dispone el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según el acrónimo francés) para la conquista definitiva del título, el niño que descubrió el ajedrez en 2020, en tiempos de la pandemia por el Covid-19, viene dando a diario muestras firmes de sus grandes avances hacia el objetivo final y de convertirlo en una nueva plusmarca: ser el gran maestro más joven del historial de este juego.

El récord está en poder del joven norteamericano, de padres indios, Abhimanyu Mishra, que lo alcanzó a los 12 años, 4 meses y 25 días. Fausti debería completar su 3ª norma antes del 10 de marzo próximo, y de acuerdo a la fuerza de su juego parecería no estar tan lejos de alcanzarlo. Todavía le sobra tiempo.

Hoy, en el torneo de Madrid, que reúne a seis grandes maestros experimentados (el peruano Julio Granda, los españoles José Pepe Cuenca y David Lariño, el cubano Omar Almedia, el venezolano Pedro Martínez Reyes, y el argentino Alan Pichot, que participa bajo bandera española tras sus desavenencias con la conducción de la Federación Argentina de Ajedrez), y cuatro de los mejores jóvenes de la actualidad -los argentinos Ilan Schnaider (14 años) y Faustino Oro (11), la china Lu Miaoyi (15) y el español Diego Macías (18)-, el pequeño Faustino logró alcanzar la puntuación exigida por la reglamentación (6 puntos), tras igualar con piezas negras ante el ajedrecista cubano afincado en Cataluña, el gran maestro Omar Almeida. La partida fue una defensa semi eslava, y el acuerdo de tablas (empate) llegó después de 17 movimientos y casi una hora de juego.

Hoy, en la 8ª y penúltima jornada, Fausti irá con piezas negras ante el venezolano, que reside en Madrid, Pedro Martínez Reyes, y en la última jornada será rival de una de las grandes leyendas de este juego, el peruano Julio Granda Zuñiga, de 58 años.

De adjudicarse la competencia, se trataría de la primera conquista en solitario de un torneo en Europa. En 2024, Faustino logró la tercera norma para su título de maestro internacional tras compartir el primer puesto (segundo por sistema) del Torneo de Maestros de Barcelona. En el exterior su primera conquista fue el Campeonato Panamericano Sub 10, en Uruguay en el año 2020.

