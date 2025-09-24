Intensa agenda de vóley y básquet en el Club de Pesca

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz vivirá una semana cargada de actividad deportiva, con compromisos decisivos en vóley y básquet que convocarán a jugadores y familias en diferentes escenarios.



Vóley

Los equipos de vóley afrontarán instancias claves en la Copa de Plata por la permanencia en la categoría de Honor.

Sábado 27 de septiembre: Club de Pesca enfrentará a La Calera en el Polideportivo de Sol y Río. La jornada se abrirá a las 9:30 con el Sub 12, seguido por Sub 14 (11:00), Sub 16 (12:30) y Sub 18 (14:00).

Básquet

El básquet también tendrá una agenda cargada, con partidos en el marco del Torneo “Guillermo Hunicken” y la Liga Cordobesa del Centenario “B”.

Domingo 28 de septiembre: el conjunto de Primera será local en el Estadio Zisman-Germanetto, recibiendo a Ameghino de Villa María desde las 19, por la novena fecha de la Liga Cordobesa.

Martes 30 de septiembre: en el mismo escenario, el Club de Pesca recibirá a Atenas en el marco del Torneo “Guillermo Hunicken”. Jugarán U13 (18:30), U15 (20:30) y U21 (22:15).

*Miércoles 1 de octubre: en condición de visitantes, los equipos de Desarrollo enfrentarán a Bolívar en el Estadio Bolívar, con la U16 (20:30) y la U19 (22:15).

