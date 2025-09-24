Valle Hermoso se prepara para la 2° edición del Valle Running

Valle Hermoso. El 7 de diciembre de 2025, Valle Hermoso volverá a convertirse en el epicentro del deporte y la naturaleza con la realización de la 2° edición del Valle Running, una experiencia que reúne a corredores y aficionados del trail running en un entorno único.

Bajo el lema “Prepárate, llega Valle Running”, la competencia invita a participar a deportistas de distintas categorías y niveles, combinando la exigencia física con el disfrute de los paisajes serranos que caracterizan a la localidad. La primera edición, realizada en 2024, dejó un balance altamente positivo y consolidó a la propuesta como una de las más convocantes de la región.

Organizado por Experiencia Valle Running y con el acompañamiento de la Municipalidad de Valle Hermoso, el evento no solo promueve la actividad física y el turismo deportivo, sino que también genera un importante impacto en la economía local, atrayendo visitantes de diferentes puntos de la provincia y el país.

La competencia se destaca por ofrecer un recorrido desafiante y a la vez accesible, pensado para que tanto corredores experimentados como principiantes puedan disfrutar de la jornada. Además, se prevén actividades complementarias y un espacio de encuentro comunitario que potenciará el espíritu deportivo y la integración social.

Las inscripciones y novedades pueden seguirse a través de las redes sociales oficiales:

Facebook: Experiencia Valle Running, Instagram: @experienciavallerunning

El Valle Running 2025 promete superar las expectativas y reafirmar a Valle Hermoso como destino ideal para quienes buscan deporte, turismo y naturaleza en un solo lugar.

