Operativos de seguridad en Córdoba para los encuentros de la Liga Profesional

Con motivo del inicio de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la Mesa de trabajo del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) se reunió para coordinar los operativos de seguridad de los dos partidos programados en la ciudad de Córdoba durante el fin de semana.

El primer encuentro será el sábado entre Talleres y Sarmiento en el estadio Mario Alberto Kempes, mientras que el domingo se enfrentarán Instituto y Lanús en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba.

Talleres – Sarmiento

Para el partido del sábado, la apertura de accesos se establecerá a partir de las 21:15 horas, permitiéndose ocupar todas las tribunas del Kempes. Los parques aledaños al estadio cerrarán a las 17 horas: Parque del Kempes, Parque Bustos y Parque del Chateau.

Los estacionamientos oficiales habilitados serán las playas Norte y Sur, Parque del Kempes, y las playas de la Facultad de Turismo Montes Pacheco y del Centro de Convenciones. El transporte público comenzará a operar a las 18:30 horas con salidas desde la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas.

No se permitirá el ingreso de público visitante. Las delegaciones se alojarán en los Orfeo Suites Hotel: Talleres en Rodríguez del Busto y Sarmiento en Salsipuedes.

Instituto – Lanús

El partido del domingo tendrá apertura de accesos a las 18:15 horas, y el inicio del encuentro está previsto para las 20:15 horas. La delegación de Instituto ingresará por la puerta 4, mientras que Lanús lo hará por el sector del vestuario visitante, junto a la puerta 6. El público general accederá por los sectores Popular Sur, Popular Norte, Preferencial, Platea Baja y Platea Alta Kempes.

En ambas reuniones participaron representantes de la Agencia Córdoba Deportes y Turismo, los clubes, la Policía, FPA, Bomberos, Municipalidad de Córdoba y Tribuna Segura, entre otros organismos, con el objetivo de garantizar la seguridad de jugadores, equipos y espectadores durante los partidos.