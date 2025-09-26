Ajedrez: Faustino Oro se consagró campeón invicto en España

España. Luego de lograr recientemente su primera norma de Gran Maestro y superar los 2500 puntos de ELO, el prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, logró una nueva hazaña: se consagró campeón invicto de un torneo internacional en España.

Con solo 11 años, el jovencísimo Maestro Internacional, logró sumar 7,5 puntos sobre 9 posibles y quedarse con la competencia denominada Prodigios y Leyendas luego de empatar en la última ronda con el GM peruano Julio Granda, de 58 años.

En la actualización del ranking Elo internacional que se hará pública el 1 de octubre por la Fide, Faustino Oro romperá la barrera de los 2500 puntos, siendo el jugador más joven de la historia en lograr tal cometido. Eso lo situará también dentro del Top 10 argentino.

En el mes de noviembre Faustino tendrá el desafío del Campeonato Argentino. No será fácil, pero si lo gana, con 12 años recién cumplidos para entonces, será algo más que un récord. Solo hay que pensar que el campeón más joven en lograrlo fue Hugo Spangenberg, con 18 años.

Además, si antes de marzo de 2026 lográ las dos normas que le faltan para el título de Gran Maestro se quedará con un récord mundial, ya que sería el más joven de la historia en lograrlo.

