Dictarán una clase de artes marciales al aire libre en Valle Hermoso

Valle Hermoso. Mañana se llevará a cabo en Valle Hermoso una clase al aire libre de Sibpalki (Arte Marcial) a cargo de la escuela Kyo Sado Yoo.

El evento se desarrollará desde las 16:00 hs en la Plaza Manuel Belgrano.

Participarán:

Escuela de Valle Hermoso con el prof. Aníbal Chamorro y la prof. Liliana Coronel.

Escuela de Capilla del Monte con el Maestro Darío Sosa.

Presencia especial del Gran Maestro José Gonçalves.

Además, acompañará una delegación invitada desde Santa Fe, la Asociación de Escuelas de Sibpalki con el Maestro Antonio Medina.

La actividad es gratuita y abierta al público para conocer y consultar sobre este estilo de arte marcial.

