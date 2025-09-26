Futuros Campeones Cordobeses llega a Sampacho con una nueva fecha de boxeo

Con el objetivo de seguir promoviendo el desarrollo del boxeo en toda la provincia, este viernes 26 de septiembre se llevará a cabo una nueva fecha de Futuros Campeones Cordobeses en la localidad de Sampacho, departamento Río Cuarto.

La cita será en el renovado salón social del Club Confraternidad, donde se presentará una cartelera que incluye combates profesionales y amateurs, en un evento coordinado por la Agencia Córdoba Deportes, con promoción de Arano Box, fiscalización de la Federación Cordobesa de Boxeo y el acompañamiento de la Municipalidad de Sampacho.

Ayer se realizó el pesaje oficial en el edificio del Concejo Deliberante local, con la presencia del intendente Franco Suárez, donde quedaron confirmadas las peleas principales.

En uno de los enfrentamientos profesionales, el riocuartense Alexis “el Cazador” Aguirre (1-3-1, 0 KO / 88,400) se medirá en categoría crucero con el debutante Joel “la Bestia” Ríos (87,900), oriundo de Remedios de Escalada, Buenos Aires.

La cartelera también incluirá un duelo femenino 100% cordobés: en categoría pluma, Dalma “la Chiva” Alaniz (Río Cuarto / 55,800) enfrentará a Mirna “la Verduga” Rodríguez (Río Ceballos / 55,100), en un combate que promete acción y mucha paridad.

Uno de los atractivos de la jornada será la presencia del campeón sudamericano y actual número 1 del ranking argentino en la categoría gallo, el mendocino Ángel “el Diablito” Arancibia (9-1-1, 6 KO), quien acompañará a jóvenes boxeadores de su provincia que integrarán la grilla amateur.

Futuros Campeones Cordobeses es una iniciativa que tiene como objetivo impulsar a los talentos deportivos del boxeo, brindando escenarios de competencia y proyección para jóvenes deportistas de toda la provincia y del país.