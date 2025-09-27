A San Martín (SJ) le empataron en el final y lo festejó La T

Buenos Aires. Comenzó otro fin de semana clave para Talleres en la pelea por la permanencia. Y parecía que era con una noticia desfavorable porque San Martín de San Juan, uno de los implicados en la zona de descenso, le ganaba a Platense en Vicente López 2 a 1.

Diego “Pulpo” González abrió el marcador apenas iniciado el cotejo, pero el “Verdinegro” no pudo sostener el triunfo parcial por mucho tiempo. Cabezazo de Martínez, goleador del Clausura con seis, para el 1 a 1.

Antes el “Pájaro” Short había anotado la igualdad pero a instancias del VAR el gol fue anulado por visible fuera de juego. Y minutos después del empate al mismo delantero lo empujaron en el área, pero para el árbitro no fue penal.

En la segunda parte San Martín volvió a pasar al frente, por Tomás Fernández a los 22 y con el Ok del VAR porque el árbitro en primera instancia no lo había convalidado, por fuera de juego.

Se iba el partido con el triunfo cuyano (primero como visitante en todo el Clausura), y que sembraba inquietud del lado Albiazul, por quedar provisoriamente en descenso directo.

Pero en tiempo de descuento Platense armó un ataque del centro hacia la izquierda, envío hacia el otro palo y apareció Maxi Rodríguez, con conmplicidad del arquero Borgogno, para el 2 a 2 y alivio para Talleres. Que sigue por encima de los sanjuaninos en la zona roja.