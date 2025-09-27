Sudáfrica venció a Los Pumas por el Rugby Championship

Sudáfrica. En un intenso enfrentamiento en el Kings Par Stadium, Los Pumas cayeron 67-30 contra los Springboks. En un duelo que estuvo marcado por un fuerte rigor físico y un ritmo de juego frenético, el seleccionado argentino perdió en Durban y se quedó sin chances de salir campeón del Rugby Championship a falta de una jornada. Sudáfrica logró sacar diferencias en el complemento y se impuso gracias a una extraordinaria actuación individual de Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Tras la victoria de los All Blacks por 33 a 24 ante los Wallabies en el primer turno, Nueva Zelanda y Sudáfrica igualan en la punta de la tabla de posiciones del Rugby Championship con 14 unidades, mientras que Australia se ubica en la segunda colocación con 11. En el último lugar se encuentra Argentina con 9.

