Talleres recibe a Sarmiento en un partido clave

Córdoba. Talleres y Sarmiento jugarán este sábado desde las 21.15, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el Torneo Clausura. La T, que cortó una racha de seis partidos sin convertir en el empate 1 a 1 con Rosario Central, buscará ganar terreno en la lucha por la permanencia ante el cuadro de Junín, que también está complicado, pero tomó aire tras ganar sus últimos dos encuentros. El encuentro será televisado enTNT Sports Premium.

Si bien la T quebró el lapso de seis partidos sin convertir gracias al tanto de Valentín Depietri contra Rosario Central, no consiguió volver a la senda de la victoria, la cual no transita desde hace siete duelos. Además, Miguel Navarro fue expulsado por doble amarilla en el segundo tiempo del choque, que dejó también una guerra de declaraciones entre Juan Camilo Portilla y Ángel Di María, que no tuvieron concordancia en el arbitraje. Ahora, el equipo cordobés intentará sumar de a tres para alejarse de San Martín de San Juan y Aldosivi, únicos equipos que tiene por debajo en la tabla anual.